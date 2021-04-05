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Пандемия коронавируса ,  
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МИД Китая заявил о скупке богатыми странами 60% вакцин от коронавируса

Ван И
Ван И (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Развитые страны скупили 60% всех произведенных вакцин от коронавируса, чем создали дефицит для остального мира. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, его интервью опубликовано на сайте китайского МИД.

«Богатые страны, на которые приходится 16% населения мира, получили 60% вакцин в мире. Некоторые развитые страны заказали такие количества, которые превышают их собственное население в два-три раза», — сообщил министр.

Какие вакцины от коронавируса используют в мире
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С точки зрения Китая, чрезмерные закупки богатых стран создали проблемы с приобретением вакцины для развивающихся государств. «Многим странам трудно найти даже единственную дозу [вакцины]», — указал глава китайского МИДа.

Ван И назвал эту ситуацию «вакционным национализмом», который, по его словам, все больше распространяется в мире.

Он добавил, что Китай помогает в создании вакцин более чем 80 странам и трем международным организациям.

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Летом 2020-го министр науки и техники КНР Ван Чжиган заявил, что Китай разрабатывает пять собственных вакцин против COVID-19. В мире уже используют китайские вакцины Sinovac Biotech и CanSino Biologics на основе человеческого аденовируса типа 5. В декабре Россия присоединилась к испытаниям препарата CanSino.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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