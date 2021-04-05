Спикер Рады раскритиковал решение Зеленского о санкциях

Владимир Зеленский (Фото: Сергей Долженко / AP)

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков раскритиковал введение санкций против украинских кампаний и граждан за контрабанду. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина-24».

«В решении были указаны <...> граждане Украины, которые находятся на территории нашего государства. На мой взгляд, если мы вводим в отношении их какие-то санкции, то это должно быть уже по результатам задержания, вручение подозрения, возможно, уже решение суда», — сказал Разумков.

При этом он отметил, что в отношении иностранных компаний «закон о санкциях абсолютно корректно может действовать».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о новых персональных экономических санкциях. Меры затронули десять физических лиц, а также 79 компаний.