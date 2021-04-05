В Гуантанамо закрыли один из самых засекреченных блоков

Все заключенные, содержавшиеся в самом засекреченном объекте тюрьмы Гуантанамо — лагере № 7 — были переведены в другой блок. Об этом сообщается на сайте Южного командования Вооруженных сил США.

Как сообщает Associated Press, лагерь № 7 (Camp 7) был создан в 2006 году, там содержались особо опасные заключенные тюрьмы. В частности, сообщалось, что узники лагеря подвергаются «жестким методам допроса». Военные долгое время отказывались признавать существование лагеря № 7 на базе Гуантанамо.

Согласно заявлению Южного командования, работники тюрьмы «безопасно и без каких-либо инцидентов переместили всех заключенных из лагеря № 7 в лагерь № 5». Таким образом,

все 40 заключенных Гуантанамо теперь будут содержаться на двух объектах вместо трех, что приведет к сокращению «операционных издержек».

В заявлении утверждается, что эти изменения «не ставят под угрозу защиту сил и их безопасность или миссию по обеспечению безопасного, законного и гуманного обращения» с заключенными.