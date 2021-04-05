Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 76,07 (+0,27) Инвестиции, 02 апр, 12:59
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 89,59 (+0,64) Инвестиции, 02 апр, 12:59
Спикер Рады раскритиковал решение Зеленского о санкциях Политика, 06:52 Оператор Netflix в России раскрыл выручку Бизнес, 06:51 В Гуантанамо закрыли один из самых засекреченных блоков Общество, 06:13 Сын Байдена отказался считать ошибкой вхождение в правление Burisma Политика, 05:38 Железнодорожные войска построят вторую ветку БАМа Общество, 05:28 Как рынок реагирует на «беспорядочные твиты» Илона Маска. Видео Финансы, 05:25 Во все школы Хабаровска поступили сообщения о «минировании» Общество, 05:02 Замглавы МИДа усомнился в надежности доллара из-за политики США Политика, 04:52 Минсельхоз начал распределять объемы поставок сахара Бизнес, 04:44 Гинцбург объяснил нежелание ЕС пускать «Спутник V» на свой рынок Общество, 04:29 Власти разработают концепцию регулирования цифровых экосистем Технологии и медиа, 04:19 Психологи дали советы по возвращению в офис с удаленки Общество, 04:00 СМИ назвали регионы-лидеры России по приросту численности населения Общество, 03:55 В Минобороны назвали самые распространенные причины освобождения от армии Общество, 03:29
Общество ,  
0 

В Гуантанамо закрыли один из самых засекреченных блоков

Все заключенные, содержавшиеся в самом засекреченном объекте тюрьмы Гуантанамо — лагере № 7 — были переведены в другой блок. Об этом сообщается на сайте Южного командования Вооруженных сил США.

Как сообщает Associated Press, лагерь № 7 (Camp 7) был создан в 2006 году, там содержались особо опасные заключенные тюрьмы. В частности, сообщалось, что узники лагеря подвергаются «жестким методам допроса». Военные долгое время отказывались признавать существование лагеря № 7 на базе Гуантанамо.

Согласно заявлению Южного командования, работники тюрьмы «безопасно и без каких-либо инцидентов переместили всех заключенных из лагеря № 7 в лагерь № 5». Таким образом,
все 40 заключенных Гуантанамо теперь будут содержаться на двух объектах вместо трех, что приведет к сокращению «операционных издержек».

В заявлении утверждается, что эти изменения «не ставят под угрозу защиту сил и их безопасность или миссию по обеспечению безопасного, законного и гуманного обращения» с заключенными.

Белый дом сообщил о намерении Байдена закрыть тюрьму в Гуантанамо
Политика
Фото:US Department of Defense /APTN / AP

Тюрьма для международных террористов на военной базе Гуантанамо была открыта президентом США Джорджем Бушем в 2002 году после терактов 11 сентября 2001 года для содержания преступников, обвиняемых в терроризме. В 2003 году в Гуантанамо содержались почти 700 человек.

Сейчас в Гуантанамо находятся 40 заключенных и только девяти из них либо предъявлены обвинения, либо вынесены приговоры, сообщали в ООН. Правозащитники призывают к закрытию объекта.

Читайте на РБК Pro
«Вы нам не подходите». Как эффективно спорить на собеседовании Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить Холодный расчет: как сын девелопера заработал $1 млрд на прохладе Упадок Victoria's Secret и успех Bath&Body. Что теперь будет с L Brands

Закрытие Гуантанамо было одним из главных предвыборных обещаний президента США Барака Обамы в первую предвыборную кампанию в 2008 году. Однако ни одно из его предложений не было одобрено конгрессом.

Преемник Обамы на посту президента Дональд Трамп подписал указ о сохранении объекта. Он отметил, что там содержатся «чрезвычайно опасные люди, которые не должны возвращаться на поле боя».

В феврале этого года пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация президента США Джо Байдена намерена закрыть тюрьму в Гуантанамо. Reuters сообщал, что в ближайшие недели или месяцы Байден подпишет документ о пересмотре судьбы тюрьмы.

Гуантанамо США тюрьма
Материалы по теме
Белый дом сообщил о намерении Байдена закрыть тюрьму в Гуантанамо
Политика
Пентагон на время отложил вакцинацию от COVID заключенных Гуантанамо
Общество
Моралес заподозрил США в попытке доставить его в Гуантанамо
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter