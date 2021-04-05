В Минобороны назвали самые распространенные причины освобождения от армии

Количество граждан призывного возраста, имеющих противопоказаний для службы в армии, составляет в России 22%. Об этом сообщил в интервью «Известиям» главный военно-врачебный эксперт Минобороны, полковник медицинской службы Андрей Дацко.

По словам Дацко, самым распространенным противопоказанием для службы в армии являются болезни костно-мышечной системы, в основном это сколиоз и плоскостопие. На втором месте находятся болезни системы кровообращения, в том числе нарушение сердечного ритма и врожденные пороки сердца. Третье место занимают болезни нервной системы.

Помимо этого, в последние годы призывников все чаще освобождают от службы из-за слабого зрения, отметил эксперт. Он добавил, что эта причина вышла на четвертое место.

«Сегодня это серьезная проблема. Если для призывников патология органов зрения — четвертая по распространенности причина освобождения от службы, то для тех, кто избрал профессию офицера, это основной фактор, ограничивающий возможность поступать в военные вузы», — сказал Дацко.