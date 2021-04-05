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В Минобороны назвали самые распространенные причины освобождения от армии

Количество граждан призывного возраста, имеющих противопоказаний для службы в армии, составляет в России 22%. Об этом сообщил в интервью «Известиям» главный военно-врачебный эксперт Минобороны, полковник медицинской службы Андрей Дацко.

По словам Дацко, самым распространенным противопоказанием для службы в армии являются болезни костно-мышечной системы, в основном это сколиоз и плоскостопие. На втором месте находятся болезни системы кровообращения, в том числе нарушение сердечного ритма и врожденные пороки сердца. Третье место занимают болезни нервной системы.

Помимо этого, в последние годы призывников все чаще освобождают от службы из-за слабого зрения, отметил эксперт. Он добавил, что эта причина вышла на четвертое место.

В Минобороны назвали самые распространенные причины освобождения от армии
Общество

«Сегодня это серьезная проблема. Если для призывников патология органов зрения — четвертая по распространенности причина освобождения от службы, то для тех, кто избрал профессию офицера, это основной фактор, ограничивающий возможность поступать в военные вузы», — сказал Дацко.

При этом эксперт отметил, что количество граждан призывного возраста, не имеющих противопоказаний для службы в армии, выросло с 67,7% в 2010 году до 78%.

Также Дацко говорил, что заболевание коронавирусной инфекцией не освобождает насовсем от призыва в армию. По его словам, после лечения и при отсутствии осложнений призывник будет снова годен к службе. В то же время эксперт сообщил, что пока неизвестно, как перенесенная инфекция повлияет на организм в долгосрочной перспективе. Поэтому по мере того как появляется новая информация, в Минобороны готовят изменения в руководящие документы.

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