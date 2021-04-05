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Пандемия коронавируса ,  
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Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 130 млн

Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире увеличилось более чем на 510 тыс. за сутки и достигло 130,4 млн. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, за последние сутки в мире зафиксировали 10,1 тыс. летальных исходов среди заболевших коронавирусом. Всего за период пандемии скончались 2,8 млн заболевших.

Уточняется, что более трети случаев заражения, сообщения о которых поступили в ВОЗ, приходятся на Северную и Южную Америку (177 тыс.), на втором месте находится Европа (169,8 тыс.), на третьем — Юго-Восточная Азия (103,8 тыс.).

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Больше всего случаев заражения за период пандемии приходится на США (30,3 млн). Далее следуют Бразилия (12,9 млн), Индия (12,4 млн), Франция (4,6 млн) и Россия (4,5 млн).

В России за прошедшие сутки зафиксировали 8 817 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых случаев заболевания выявили в Москве — 1901, всего в регионе известно о 1,034 млн заразившихся. Еще 711 случаев COVID-19 за сутки пришлось на Санкт-Петербург (397,4 тыс. всего) и 598 — на Московскую область (598 всего).

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