Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 130 млн

Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире увеличилось более чем на 510 тыс. за сутки и достигло 130,4 млн. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, за последние сутки в мире зафиксировали 10,1 тыс. летальных исходов среди заболевших коронавирусом. Всего за период пандемии скончались 2,8 млн заболевших.

Уточняется, что более трети случаев заражения, сообщения о которых поступили в ВОЗ, приходятся на Северную и Южную Америку (177 тыс.), на втором месте находится Европа (169,8 тыс.), на третьем — Юго-Восточная Азия (103,8 тыс.).

Больше всего случаев заражения за период пандемии приходится на США (30,3 млн). Далее следуют Бразилия (12,9 млн), Индия (12,4 млн), Франция (4,6 млн) и Россия (4,5 млн).