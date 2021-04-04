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Сенатор предложил перенести офис Россотрудничества из Киева в Донбасс

Владимир Джабаров
Владимир Джабаров (Фото: council.gov.ru)

Представительство Россотрудничества в случае его закрытия в Киеве можно перенести в самопровозглашенные ДНР или ЛНР. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

«Представительство Россотрудничества можно открыть в ДНР или ЛНР, это также территория Украины», — заявил он.

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Так сенатор прокомментировал ранее введенные президентом Украины Владимиром Зеленским санкции против Россотрудничества. Ограничения подразумевают блокировку активов на территории Украины, ограничение торговых и финансовых операций, запрет на вывод активов за пределы страны и операции с ценными бумагами. В Россотрудничестве санкции назвали «ожидаемым шагом».

«Введение санкций против Россотрудничества аморально, поскольку на Украине проживает много этнических русских и их лишают возможности общаться с представителями русской культуры», — сказал Джабаров.

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