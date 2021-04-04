В полиции Дагестана рассказали о встреченных чеченцах на конях

Видео: myderbentplus / VK

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Группа в составе примерно десяти чеченцев пересекли границу с Дагестаном на конях, после встречи с полицией они вернулись обратно, заявили РБК в МВД Дагестану.

«Группа жителей Чечни, порядка 10–15 человек, пересекла на конях границу Республики Дагестан. Их встретили сотрудники полиции, объяснили им, что их мероприятие не согласовано, после чего те вернулись на территорию Чеченской Республики», — говорится в заявлении. Задержанных нет.

Как рассказал изданию «Подъем» источник в МВД Дагестана, жители Чечни направлялись к памятнику участнику Кавказской войны полководцу Байсангуру Беноевскому, казненному по приговору военно-полевого суда весной 1861 года. Акция не была согласована с дагестанскими властями.