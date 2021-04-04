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В полиции Дагестана рассказали о встреченных чеченцах на конях

Видео: myderbentplus / VK
Видео: myderbentplus / VK
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Группа в составе примерно десяти чеченцев пересекли границу с Дагестаном на конях, после встречи с полицией они вернулись обратно, заявили РБК в МВД Дагестану.

«Группа жителей Чечни, порядка 10–15 человек, пересекла на конях границу Республики Дагестан. Их встретили сотрудники полиции, объяснили им, что их мероприятие не согласовано, после чего те вернулись на территорию Чеченской Республики», — говорится в заявлении. Задержанных нет.

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Фото: «РИА Новости»

Как рассказал изданию «Подъем» источник в МВД Дагестана, жители Чечни направлялись к памятнику участнику Кавказской войны полководцу Байсангуру Беноевскому, казненному по приговору военно-полевого суда весной 1861 года. Акция не была согласована с дагестанскими властями.

«Эта акция непременно должна была быть согласована в соответствии с законом — такое количество всадников перемещаются из одного региона в другой, а они решили этого не делать. Полиция их остановила, обсудили, им все разъяснили, они совершенно спокойно развернулись обратно — и все», — передает «Подъем» слова источника.

После окончания чеченской войны Дагестан и Чеченская Республика не договорились о демаркации границ. Спорные территории находятся в Кизляре, Ботлихском, Гумбетовским и Цумадинском районах Дагестана.

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