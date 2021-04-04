Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 76,07 (+0,27) Инвестиции, 02 апр, 12:59
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 89,59 (+0,64) Инвестиции, 02 апр, 12:59
Как отмечают католическую Пасху во время пандемии. Фоторепортаж Общество, 15:36  Сборная Башкирии с участием Латыпова выиграла эстафету на ЧР по биатлону Спорт, 15:27 В Киеве заявили об укреплении НАТО Украиной Политика, 15:11 Папа римский назвал возмутительными войны во время пандемии коронавируса Общество, 15:05 Как бизнесу обезопасить себя при расчетах с контрагентами РБК и Сбер, 14:53 Тур отставок в РПЛ. Кто может возглавить «Краснодар» Спорт, 14:50 СК проверит гибель сына худрука студии «Непоседы» в Подмосковье Общество, 14:32 АФК «Система», Constellation Brands: за чьими отчетами следить на неделе Инвестиции, 14:30 Сыну Кости Цзю предложили $1 млн за «самый большой бой Австралии» Спорт, 14:23 AirBaltic возобновил рейсы между Ригой и Петербургом Общество, 14:18 Гинцбург оценил влияние «Спутника Лайт» на риск заразиться коронавирусом Общество, 14:11 Шесть шагов, которые изменили российский закон об эндаументах РБК и Фонд Потанина, 14:04 Голикова сообщила о «резко увеличившимся» числе желающих вакцинироваться Общество, 14:03 Что такое сквозное шифрование Индустрия 4.0, 14:00 
Общество ,  
0 

СК проверит гибель сына худрука студии «Непоседы» в Подмосковье

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Следователи начали проводить проверку после гибели 14-летнего юноши при падении из окна частного дома в Солнечногорске. Об этом сообщается на сайте подмосковного ГСУ СК России.

«По предварительным данным, школьник выпал из окна третьего этажа дома во время фотографирования», — говорится в сообщении.

В главке положительно охарактеризовали семью погибшего и самого юношу. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Сын худрука студии «Непоседы» погиб после падения с крыши
Общество
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий уточнила «РИА Новости», что следствие проводит проверку после гибели сына художественного руководителя детской студии «Непоседы» Елены Пинджоян Кирилла.

Ранее PR-директор детской студии «Непоседы» Петро Шекшеев сообщил, что юноша выбрался из окна своей комнаты на третьем этаже на крышу. «Что там произошло, мы пока не знаем, возможно, делал селфи или какой-то другой трюк, и, к сожалению, произошел этот несчастный случай», — добавил Шекшеев.

Московская область СК гибель ребенок
Материалы по теме
СК начал проверку после нападения собаки на ребенка в Красноярске
Общество
В петербургском парке нашли скелет ребенка
Общество
В ДНР заявили о гибели ребенка при ударе украинского дрона
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter