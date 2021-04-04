СК проверит гибель сына худрука студии «Непоседы» в Подмосковье

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Следователи начали проводить проверку после гибели 14-летнего юноши при падении из окна частного дома в Солнечногорске. Об этом сообщается на сайте подмосковного ГСУ СК России.

«По предварительным данным, школьник выпал из окна третьего этажа дома во время фотографирования», — говорится в сообщении.

В главке положительно охарактеризовали семью погибшего и самого юношу. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий уточнила «РИА Новости», что следствие проводит проверку после гибели сына художественного руководителя детской студии «Непоседы» Елены Пинджоян Кирилла.