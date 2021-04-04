Сын худрука студии «Непоседы» погиб после падения с крыши

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

14-летний сын художественного руководителя детской студии «Непоседы» Елены Пинджоян Кирилл погиб после падения с крыши. Об этом «РИА Новости» сообщил PR-директор студии Петро Шекшеев.

По его словам, это произошло около 23:00 3 апреля. Юноша выбрался из окна своей комнаты на третьем этаже на крышу.

«Что там произошло, мы пока не знаем, возможно, делал селфи или какой-то другой трюк, и, к сожалению, произошел этот несчастный случай», — уточнил Шекшеев. Он опроверг сообщения СМИ о том, что падению с крыши предшествовал конфликт.

На прошлой неделе Кирилл Пинджоян отпраздновал свое 14-летие.

«Непоседы» — детская студия, основанная в 1991 году выпускницей режиссерского факультета МГУКИ Еленой Пинджоян.