Минпросвещения попросило школы не требовать лишние справки о родстве

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Министерство просвещения попросило школы не спрашивать с родителей дополнительные справки о родстве при приеме в первый класс детей, чьи братья или сестры уже учатся в этом заведении.

Директор департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко в эфире радиостанции «Комсомольская правда» напомнил, что с 1 апреля стал действовать новый порядок приема в школу. Среди нововведений — приоритетный прием в учебное заведение братьев и сестер.

«Обращаюсь ко всем нашим коллегам в системе образования, не нужно проявлять лишних инициатив и требовать от родителей какое-то гигантское количество справок», — заявил он.

Семченко пояснил, что каждый из детей вписан в паспорт родителей и документ о совместном проживании, домовую книгу.