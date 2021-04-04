Общество , 04 апр, 10:57
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В Екатеринбурге почти на 10 часов задержали рейс в Турцию
В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге почти на 10 часов задержали вылет самолета авиакомпании Azur Air в Турцию. Об этом сообщает в Telegram Уральская транспортная прокуратура.
Самолет B-737, выполняющий рейс ZF-9695 Екатеринбург — Анталья, должен был вылететь в 03:20 (01:20 мск) 4 апреля. Однако по технической причине время вылета было перенесено на 13:00 (11:00 мск) 4 апреля.
Всего на рейс зарегистрированы 193 пассажира, в том числе 53 ребенка. Пассажиров разместили в гостинице.
Оказание необходимых услуг и ситуация по факту задержки рейса находятся под контролем Свердловской транспортной прокуратуры.