В Екатеринбурге почти на 10 часов задержали рейс в Турцию

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге почти на 10 часов задержали вылет самолета авиакомпании Azur Air в Турцию. Об этом сообщает в Telegram Уральская транспортная прокуратура.

Самолет B-737, выполняющий рейс ZF-9695 Екатеринбург — Анталья, должен был вылететь в 03:20 (01:20 мск) 4 апреля. Однако по технической причине время вылета было перенесено на 13:00 (11:00 мск) 4 апреля.

Всего на рейс зарегистрированы 193 пассажира, в том числе 53 ребенка. Пассажиров разместили в гостинице.

Оказание необходимых услуг и ситуация по факту задержки рейса находятся под контролем Свердловской транспортной прокуратуры.