Путин поздравил геологов с профессиональным праздником

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Президент России Владимир Путин поздравил российских геологов и ветеранов отрасли с профессиональным праздником. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По словам главы государства, работники отрасли по праву могут гордиться своими предшественниками — «людьми особой жизненной закалки и настоящими героями-первопроходцами».

Благодаря их труду и преданности делу были открыты крупные месторождения, достигнуты выдающиеся успехи в освоении минерально-сырьевой базы и укреплен индустриальный, энергетический, оборонный потенциал страны, отметил Путин.

День геолога отмечается в первое воскресенье апреля с 1966 года, когда было открыто первое месторождение Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Первое воскресенье апреля знаменует начало подготовки к летним полевым работам и экспедициям.