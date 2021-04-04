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МВД сообщило о разработке облегчающего легализацию мигрантов закона

МВД России разрабатывает законопроект, который позволит иностранцам и лицам без гражданства легализовать свое положение в России, даже если они ранее нарушили миграционные правила. Об этом сообщила пресс-служба министерства, передает ТАСС.

«Предлагается закрепить возможность всех лиц, находящихся в РФ на дату вступления в силу нового федерального закона с нарушением установленных требований (правил) в сфере миграции, урегулировать свое правовое положение в течение определенного периода времени», — уточняется в сообщении.

В России введут обязательную для работы электронную регистрацию мигрантов
Общество
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Соответствующее административное наказание на таких мигрантов налагаться не будет, уже назначенное после вступления в силу нового закона отменят.

В МВД пояснили, что законопроект отвечает концепции государственной миграционной политики. Ранее ее одобрило правительство, и теперь в России реформируют миграционное законодательство.

Ранее в МВД указали, что в России введут обязательную для работы электронную регистрацию мигрантов. Отмечаться в специальном реестре должны будут как работодатели, так и иностранцы. В МВД отметили, что законопроект не предусматривает создание трудовых бирж мигрантов, выдачу им медицинских полисов и льготы для работодателей, трудоустраивающих иностранцев.

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