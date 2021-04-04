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В Кургане потушили открытое горение на пилораме

В городе Курган начался пожар на пилораме, огонь распространился на площади 8 тыс. кв. м. Об этом сообщается в Telegram МЧС России.

«Горит пилорама, пострадавших и погибших нет», — уточняется в сообщении. Огонь охватил одноэтажное здание.

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По данным МЧС, пожарным удалось потушить открытое горение и локализовать возгорание.

В начале января на пилораме в селе Подгорное Томской области загорелось приспособленное под жилье строение. Пожар потушили спустя 20 минут, по данным ТАСС, он распространился на площади 62 кв. м. Пожарные обнаружили на месте тела четырех взрослых мужчин. СК завел дело по ч. 3 статьи 109 УК (причинение смерти по неосторожности).

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