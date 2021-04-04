Редкий картридж Super Mario Bros. стал самой дорогой видеоигрой в истории

На американском аукционе Heritage Auctions продали нераспечатанный картридж с игрой Super Mario Bros. 1986 года за $660 тыс. Об этом говорится в Twitter аукциона.

Это наиболее высокая цена, за которую когда-либо продавали видеоигры.

Как пишет Associated Press, изначально картридж купили в качестве подарка на Рождество, но забыли в ящике стола. Там он и пролежал с 1986 года до наших дней, сохранив оригинальную упаковку. Игру обнаружили только в начале 2021-го.

Эксперт Heritage Auctions по видеоиграм Валари Маклеки отметила, что картридж относится к редкому серийному выпуску, и найти его сегодня было необыкновенной удачей. По оценкам компании, это лучшая из копий игры Super Mario Bros., выставляемых на профессиональных аукционах.