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Общество ,  
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Редкий картридж Super Mario Bros. стал самой дорогой видеоигрой в истории

На американском аукционе Heritage Auctions продали нераспечатанный картридж с игрой Super Mario Bros. 1986 года за $660 тыс. Об этом говорится в Twitter аукциона.

Это наиболее высокая цена, за которую когда-либо продавали видеоигры.

Как пишет Associated Press, изначально картридж купили в качестве подарка на Рождество, но забыли в ящике стола. Там он и пролежал с 1986 года до наших дней, сохранив оригинальную упаковку. Игру обнаружили только в начале 2021-го.

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Эксперт Heritage Auctions по видеоиграм Валари Маклеки отметила, что картридж относится к редкому серийному выпуску, и найти его сегодня было необыкновенной удачей. По оценкам компании, это лучшая из копий игры Super Mario Bros., выставляемых на профессиональных аукционах.

Предыдущий рекорд по продажам игр был установлен летом 2020 года. Тогда старый картридж Super Mario Bros. продали на Heritage Auctions за $114 тыс.

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Игра Super Mario Bros. относится к жанру «платформер». Выпущена в 1985 году японской компанией Nintendo для платформы Famicom. Занесена в «Книгу рекордов Гиннесса» как самая продаваемая игра в истории.

Ранее на онлайн-аукционе Valuables продали первое в истории сообщение, опубликованное в Twitter, за $2,9 млн. Его автором был создатель социальной сети Джеком Дорси. 21 марта 2006 года он оставил запись: «just setting up my twttr» («просто настраиваю свой твттр»). Сообщение в виде NFT-токена приобрел глава компании Bridge Oracle Хакан Эстави.

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