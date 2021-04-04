В Нижнем Новгороде загорелись ангары с макулатурой на площади 3,5 тыс. кв. м. Об этом говорится в Telegram МЧС России.

«Погибших и пострадавших нет», — уточнили спасатели.

Пожар удалось локализовать на площади 4 тыс. кв. м. К тушению привлекли 55 человек и 21 единицу техники.

В конце марта в станице Динская Краснодарского края загорелся ангар с автомобильными покрышками. Огонь распространился на площади 1,8 тыс. кв. м, захватив прилегающую к строению территорию. Пожару присвоили повышенный ранг сложности, о пострадавших не сообщалось.