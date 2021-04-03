Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 76,07 (+0,27) Инвестиции, 02 апр, 12:59
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 89,59 (+0,64) Инвестиции, 02 апр, 12:59
«Динамо» забило четыре мяча в ворота «Уфы» в чемпионате России Спорт, 21:04 В грузовике с оливками на таможне нашли 150 кг гашиша. Видео Общество, 20:56 Крупнейший страховщик России купил у Михельсона еще 6,25% «Сибура» Бизнес, 20:54 Володин предложил поднять вопрос исключения Украины из Совета Европы Политика, 20:51 Президент Аргентины призвал вакцинироваться после подозрений на COVID-19 Политика, 20:50 Команда Хэмилтона выиграла дебютную квалификацию гоночной серии Extremе E Спорт, 20:21 В Саратове неизвестный бросил страйкбольную гранату у офиса Общество, 20:18 «Авангард» победил «Ак Барс» в первом матче финала Восточной конференции Спорт, 19:46 Два человека погибли в Москве при столкновении такси и машины каршеринга Общество, 19:13 Эксперты обнаружили утечку данных полумиллиарда пользователей Facebook Технологии и медиа, 19:10 Таможенники нашли 150 кг гашиша в грузовике с оливками из Латвии Общество, 19:07 Роспотребнадзор предупредил об особенностях антител от вакцины «Вектора» Общество, 19:02 «Рубин» дома обыграл «Сочи» и поднялся на четвертое место в РПЛ Спорт, 18:41 Эксперты оценили сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19 Общество, 18:36
Общество ,  
0 

В Саратове неизвестный бросил страйкбольную гранату у офиса

Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В Саратове неизвестный бросил у офиса управляющей компании предмет, который взорвался, сообщается на сайте региональной прокуратуры. В тот момент у здания стояли люди.

Инцидент произошел днем 3 апреля у офиса УК «Красная».

«3 апреля 2021 года в дневное время у помещения управляющей компании в сторону находящейся там группы людей был брошен предмет, от которого произошел хлопок», — говорится в сообщении.

ТАСС со ссылкой на главное управления МВД по региону уточняет, что неизвестный, проезжая мимо на автомобиле, бросил предмет, похожий на страйкбольную гранату. По предварительным данным, в результате инцидента на улице Тархова никто не пострадал.

Прокуратура начала проверку. В частности, ведомство проверит работу управляющей компании при установлении платы за коммунальные услуги. Ситуация находится под контролем прокурора Саратовской области Сергея Филипенко.

Путин обратил внимание прокуратуры на неоправданный рост тарифов ЖКХ
Политика
Фото:Егор Алеев / ТАСС

По данным портала «СарБК», ранее учредителем УК «Красная» значился депутат областной думы Николай Бондаренко. Сам депутат отрицает связь с управляющей компанией. Сейчас учредителем и директором УК являются Владимир Новиков и Алена Малюкова, пишет «СарБК».

Читайте на РБК Pro
«Вы нам не подходите». Как эффективно спорить на собеседовании Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить РБК Pro: в России создали «налоговую для богатых». Что будет с офшорами Можно ли законно проверить персонал на детекторе лжи — советы юриста

О связи УК «Красная» с депутатом сообщает также Telegram-канал Mash. По данным канала, жильцы домов, которые находятся в ведении этой компании, протестуют против роста тарифов и плохого обслуживания домов.

Бондаренко назвал ситуацию у офиса УК провокацией.

Саратов управляющая компания граната
Материалы по теме
В Подмосковье предложили сделать рассрочку за оплату ЖКХ в трех городах
Общество
Власти регионов ответили на сообщения о тарифах на вывоз мусора
Общество
Эксперты оценили возможность роста энерготарифов из-за утильсбора
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter