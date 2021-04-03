В Саратове неизвестный бросил страйкбольную гранату у офиса

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В Саратове неизвестный бросил у офиса управляющей компании предмет, который взорвался, сообщается на сайте региональной прокуратуры. В тот момент у здания стояли люди.

Инцидент произошел днем 3 апреля у офиса УК «Красная».

«3 апреля 2021 года в дневное время у помещения управляющей компании в сторону находящейся там группы людей был брошен предмет, от которого произошел хлопок», — говорится в сообщении.

ТАСС со ссылкой на главное управления МВД по региону уточняет, что неизвестный, проезжая мимо на автомобиле, бросил предмет, похожий на страйкбольную гранату. По предварительным данным, в результате инцидента на улице Тархова никто не пострадал.

Прокуратура начала проверку. В частности, ведомство проверит работу управляющей компании при установлении платы за коммунальные услуги. Ситуация находится под контролем прокурора Саратовской области Сергея Филипенко.