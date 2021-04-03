Эксперты оценили сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19

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Срок формирования коллективного иммунитета к коронавирусу у россиян будет зависеть от темпов вакцинации и развития ситуации с распространением инфекции весной и в начале лета. Об этом сказала РБК директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, комментируя слова основателя частной медицинской сети «Инвитро», врача-реаниматолога Александра Островского, заявившего, что популяционный иммунитет к COVID-19 в России может выработаться уже через два-три месяца.

«Все будет зависеть от того, насколько активно будет проходить вакцинация и будет ли третья волна [коронавируса], которая увеличит число переболевших. Посмотрим, как будет развиваться ситуация до конца весны и в начале лета», — сказала Попович.

Она не исключает, что иммунитет россиян к коронавирусной инфекции может появиться раньше, чем предполагалось. «Потому что уровень восприимчивости к этому заболеванию все-таки меньше, чем мы рассчитывали. Огромное количество людей болеют бессимптомно. Это значит, что они не воспринимают эту инфекцию», — пояснила эксперт.

Эпидемическая ситуация в странах развивается по-разному, указала Попович. Где-то приходится вводить новые ограничения, а где-то, «наоборот, все затухает». Возможно, что в России, где люди чаще болеют простудными заболеваниями, коллективный иммунитет сформируется раньше, предположила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ. Но, может быть, этого и не произойдет, добавила она.