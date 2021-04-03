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Фигурант дела о подготовке теракта получил 14 лет колонии

Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

В Москве суд приговорил двух фигурантов дела о подготовке теракта и финансировании терроризма к длительным срокам заключения. Об этом сообщается на сайте столичного ГСУ СК России.

«Приговором суда [фигуранту Шахзоду] Умматкулову назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Его соучастника Билолдина Паттаева приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

По данным следствия и суда, Умматкулов, «действуя по указанию куратора» из Сирии, изготовил самодельное взрывное устройство, которое он планировал использовать «при проведении массового мероприятия на территории столичного региона летом 2020 года». 

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Ранее он и его сообщник Паттаев перевели денежные средства для поддержки террористической деятельности в Сирии. Умматкулов также разместил в одной из соцсетей видеоролик, оправдывающий терроризм.

Они были признаны виновными в совершении преступлений по ч. 2 ст. 205.2 (оправдание терроризма), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, которая признана террористической), ч. 1.1 ст. 205.1 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 1 ст. 223.1 (изготовление взрывного устройства), ч. 1 ст. 222.1 УК России (хранение взрывного устройства).

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