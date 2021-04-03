Фигурант дела о подготовке теракта получил 14 лет колонии

Фото: Следственный комитет РФ

В Москве суд приговорил двух фигурантов дела о подготовке теракта и финансировании терроризма к длительным срокам заключения. Об этом сообщается на сайте столичного ГСУ СК России.

«Приговором суда [фигуранту Шахзоду] Умматкулову назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Его соучастника Билолдина Паттаева приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

По данным следствия и суда, Умматкулов, «действуя по указанию куратора» из Сирии, изготовил самодельное взрывное устройство, которое он планировал использовать «при проведении массового мероприятия на территории столичного региона летом 2020 года».