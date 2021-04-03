СК возбудил дело против замначальника таможни Ростова-на-Дону за взятку

Следователи возбудили дело против заместителя главы таможенного поста Ростовской таможни из-за дачи взятки. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе управления СУСК России по региону.

По версии следствия, замглавы таможенного поста предложил сотруднику антикоррупционного подразделения Южного таможенного управления взятку в размере 545 500 руб. за покровительство и неприменение мер при выявлении нарушений.

В управлении добавили, что сотрудника таможни предупреждали о возможных уголовно-правовых последствиях, но он не отказался от замысла.

По данному факту завели дело по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК России «Дача взятки должностному лицу в крупном размере». Мужчине предъявили обвинение и арестовали.