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СК возбудил дело против замначальника таможни Ростова-на-Дону за взятку

Следователи возбудили дело против заместителя главы таможенного поста Ростовской таможни из-за дачи взятки. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе управления СУСК России по региону.

По версии следствия, замглавы таможенного поста предложил сотруднику антикоррупционного подразделения Южного таможенного управления взятку в размере 545 500 руб. за покровительство и неприменение мер при выявлении нарушений.

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Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В управлении добавили, что сотрудника таможни предупреждали о возможных уголовно-правовых последствиях, но он не отказался от замысла.

По данному факту завели дело по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК России «Дача взятки должностному лицу в крупном размере». Мужчине предъявили обвинение и арестовали.

В конце марта Генпрокуратура России сообщила, что в период с января по февраль 2021 года число коррупционных преступлений в стране выросло на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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