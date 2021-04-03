В Одессе один человек погиб из-за взрыва газа в многоквартирном доме

В Одессе в многоквартирном доме произошел взрыв газа, в результате чего один человек погиб, еще четверо пострадали. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Согласно сообщению, взрыв газа произошел в квартире на втором этаже жилого дома по адресу переулок Хуторской, 6/3 в пятницу, 2 апреля. После взрыва начался пожар.

«Предварительно пострадало пять человек, из них — трое доставлены в лечебные учреждения (один человек, который был в тяжелом состоянии, умер, двое — в средней степени тяжести)» — отметили в службе.

Еще двое человек после осмотра медиками отказались от госпитализации. Подразделения ГСЧС эвакуировали 15 жильцов дома.