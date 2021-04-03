Обломок ракеты компании SpaceX упал на ферму в Вашингтоне

Обломок ракеты SpaceX Falcon 9 упал на ферму в американском штате Вашингтон на прошлой неделе. Об этом сообщает портал The Verge со ссылкой на офис местного шерифа.

В прошлые выходные владелец фермы обнаружил упавший обломок размером с боксерскую грушу, который оставил «четырехдюймовую вмятину в почве», и обратился в полицию.

К нему в понедельник, 29 марта, приехал сержант местного полицейского управления. «Ни владелец, ни наш сержант, конечно, не ученые-ракетчики, но, судя по тому, что произошло за несколько дней до этого, им показалось, что это могут быть обломки возвращающегося Falcon 9», — отметил представитель офиса шерифа.

В SpaceX подтвердили полиции, что обломок, по-видимому, действительно принадлежит им, и направили сотрудников за ним.