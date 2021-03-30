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Миллиардер назвал свою команду для полета на космическом корабле SpaceX

Три человека присоединятся к Джареду Айзекману для полета на космическом корабле компании SpaceX. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на заявление миллиардера.

Это профессор колледжа из Аризоны 51-летний Сиан Проктор, 41-летний инженер компании Lockheed Martin Кристофер Семброски из штата Вашингтон, а также ассистент врача Хейли Арсено, работающая в детском исследовательском госпитале Святого Джуда в штате Теннесси. Айзекман пояснил, что подбирая команду хотел дать возможность слетать в космос небогатым людям.

Этот экипаж может стать первым, который направится в космос без профессионального космонавта. По словам Айзекмана, корабль облетит Землю на высоте 539 км. Запуск изначально запланирован на октябрь, но может состояться уже 15 сентября.

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О намерении участвовать в космическом полете и профинансировать его для других членов экипажа Айзекман заявил в начале февраля. Полет должны будут транслировать по телевидению. В рамках этой кампании миллиардер хочет собрать $200 млн для детского исследовательского госпиталя Святого Джуда, который помогает детям бороться с раком.

При этом стоимость самого полета Айзекман не назвал. Часть средств, $100 млн, он уже выделил на благотворительность.

В то же время в январе Associated Press со ссылкой на заявление компании Axiom, производящей модули и компоненты для орбитальных станций, передавала, что другой полет частных лиц на кораблях SpaceX обойдется каждому члену экипажа в $55 млн.

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Айзекман — американский предприниматель, основатель компании Shift4 Payments, разрабатывающей решения для обработки платежей. По данным Forbes, его состояние оценивается в $2,4 млрд.

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