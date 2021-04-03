В СНБО Украины подтвердили введение санкций против российских компаний

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов подтвердил внесение в санкционный список несколько российских компаний, его слова передает телеканал «Украина 24».

«Есть компании из РФ, есть компании из других стран, которые также сегодня попали в санкционный список», — сказал Данилов.

Он отметил, что решение о введении ограничений было принято на заседании совета 2 апреля, а «на ближайших заседаниях она такая работа продолжится.

О новых украинских санкция против России накануне сообщили «Украинская правда» и «Страна.ua». По их данным, под санкции попали 11 российских компаний и организаций, среди которых Россотрудничество.