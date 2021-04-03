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Захарова заявила о чувстве гордости за Зеленского после данных о санкциях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «испытывает чувство гордости» за президента Украины Владимира Зеленского. Об этом она написала в Fecebook, комментируя информацию о санкциях со стороны Украины против Россотрудничества.

«Испытываю чувство гордости за Зеленского — больше проблем в стране нет», — написала Захарова.

Ранее СМИ сообщили, что Украина ввела санкции против Россотрудничества и еще десяти российских компаний и организаций.

СМИ узнали о санкциях Украины против Россотрудничества
Политика
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

В пресс-службе Россотрудничества РБК заявили, что пока не получали уведомлений о санкциях от Киева, но назвали действия Украины ожидаемыми «после волны негодования, которая была поднята из-за «Дня Шевченко». Там пояснили, что украинкой стороне не понравилось то, что Россотруднчиество назвало Тараса Шевченко — русско-украинским поэтом.

В преддверии дня памяти Шевченко Россотрудничество сообщило о том, что 10 марта должен состояться телемост с «Русским домом» в Киеве для подведения итогов Международного творческого конкурса современных поэтов. В сообщении ведомства отмечалось, что Шевченко является русско-украинским поэтом.

Украина санкции Владимир Зеленский Мария Захарова
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