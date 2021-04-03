Захарова заявила о чувстве гордости за Зеленского после данных о санкциях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «испытывает чувство гордости» за президента Украины Владимира Зеленского. Об этом она написала в Fecebook, комментируя информацию о санкциях со стороны Украины против Россотрудничества.

«Испытываю чувство гордости за Зеленского — больше проблем в стране нет», — написала Захарова.

Ранее СМИ сообщили, что Украина ввела санкции против Россотрудничества и еще десяти российских компаний и организаций.

В пресс-службе Россотрудничества РБК заявили, что пока не получали уведомлений о санкциях от Киева, но назвали действия Украины ожидаемыми «после волны негодования, которая была поднята из-за «Дня Шевченко». Там пояснили, что украинкой стороне не понравилось то, что Россотруднчиество назвало Тараса Шевченко — русско-украинским поэтом.