Полиция Оренбурга нашла разбивших молотком памятник Гагарину детей

Полиция нашла подростков, которые 15 марта повредили часть памятника космонавту Юрию Гагарину в Оренбурге, сообщили РБК в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области.

«14-летний подросток это был с двумя друзьями. В отношении родителей будет составлен административный протокол», — заявили в ведомстве.

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Подростки повредили памятник Гагарину 15 марта. На официальном сайте мэрии города сообщали, что это второй раз за год, когда памятник подвергается нападению вандалов. «Было установлено, что с постамента монумента сорваны и разбиты гранитные плиты», — уточнили в сообщении.

Позднее в социальной сети «ВКонтакте» появилась видеозапись, на которой видно, как один подросток с помощью молотка отделяет плиту облицовки постамента памятка, после чего она падает и разбивается на куски. Затем он отрывает еще одну плиту, она также падает и разбивается. Еще два мальчика находятся рядом. «Меньше месяца осталось до юбилейной даты первого полета человека в космос. И тем острее воспринимается то, что в Оренбурге, в городе, который дал Юрию Гагарину крылья и семью, трое мальчишек с молотком разбивали памятник первому космонавту», — комментировал тогда инцидент мэр Владимир Ильиных.