Активист сообщил о 100 задержанных у посольства Таджикистана в Москве

Около 100 человек задержали на несанкционированном митинге у здания посольства Таджикистана в Москве. Об этом сообщил РБК представитель политического движения «Группа 24» в России Рахматжон Махмаджон.

По его словам, всего в акции в поддержку правозащитника Иззата Амона приняло участие порядка 400 человек.

«Мы связались с ОВД-Инфо, они подключились и отправили в отделения своих адвокатов. Большинство задержанных отпустили, кого-то оставили на ночь. Я сейчас нахожусь в отделении по адресу Лавочкина 3 [ОМВД по Головинскому району], здесь находится порядка 14 человек. В основном, всем вменяют участие в несанкционированном митинге», — рассказал Махмаджон.

«До этого дня люди выражали свое недовольство правительством Таджикистана видео обращениями, выкладывали свои обращения в YouTube. Сегодня, после пятничной молитвы, они как-то собрались, самоорганизовались, и после намаза приехали на территорию посольства», — сказал Махмаджон.