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Активист сообщил о 100 задержанных у посольства Таджикистана в Москве

Около 100 человек задержали на несанкционированном митинге у здания посольства Таджикистана в Москве. Об этом сообщил РБК представитель политического движения «Группа 24» в России Рахматжон Махмаджон.

По его словам, всего в акции в поддержку правозащитника Иззата Амона приняло участие порядка 400 человек.

«Мы связались с ОВД-Инфо, они подключились и отправили в отделения своих адвокатов. Большинство задержанных отпустили, кого-то оставили на ночь. Я сейчас нахожусь в отделении по адресу Лавочкина 3 [ОМВД по Головинскому району], здесь находится порядка 14 человек. В основном, всем вменяют участие в несанкционированном митинге», — рассказал Махмаджон.

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«До этого дня люди выражали свое недовольство правительством Таджикистана видео обращениями, выкладывали свои обращения в YouTube. Сегодня, после пятничной молитвы, они как-то собрались, самоорганизовались, и после намаза приехали на территорию посольства», — сказал Махмаджон.

Он добавил, что в посольстве никак не отреагировали на акцию и не стали взаимодействовать с протестующими. Махмаджон отметил, что «Группа 24» не организовывала митинг, мероприятие было стихийным.

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РБК направил запрос в посольство Таджикистана в России и в пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

«Настоящее время» (признан в России СМИ-иностранным агентом) сообщало, что в Москве пропал известный таджикский правозащитник Иззат Амон. Перед исчезновением он позвонил помощнику и сообщил своем задержании, не уточнив подробности. Родственники правозащитника сообщили телеканалу, что после его исчезновения обнаружили на сайте Тверского суда Москвы документ о выдворении Амона из России. Они указывали, что в решении суда Амон признан виновным «в осуществлении в качестве иностранного гражданина незаконной трудовой деятельности в России». При этом родственники правозащитника отметили, что у него есть российское гражданство, однако ранее ему сообщили сотрудники МВД, что его российский паспорт аннулирован.

На YouTube-канале правозащитника опубликовано видеообращение к президенту России Владимиру Путину. В нем Амон рассказал, что в течение последнего полугода за ним следили, а его паспорт аннулировали власти Таджикистана.

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