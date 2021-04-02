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В Москве в здании возле станции метро «Парк культуры» произошел пожар

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На Зубовском бульваре в Москве недалеко от станции метро «Парк культуры» произошел пожар. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

«Поступила заявка по адресу Зубовский бульвар, дом 15, строение 1. Наши подразделения прибыли. Сейчас с третьего этажа наблюдают слабый белый дым. Пока проводится разведка», — сказали в главке.

В жилом комплексе на севере Москвы произошел пожар
Общество
Фото:АГН «Москва»

Также в ведомстве рассказали, что информация о пострадавших не поступала. Позднее в главке сообщили, что горение на третьем этаже здания локализовали в 15:40.

На видеозаписях с места происшествия видно, что, предположительно, горит ресторан быстрого питания Burger King. Источник ТАСС также сообщил, что возгорание произошло на кухне и в подсобном помещении ресторана.

Оперативники перекрыли движение по Зубовскому бульвару в правом и среднем ряду в сторону Крымского моста.

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В конце марта произошел пожар в жилом комплексе «Аэробус» на севере Москвы. Пожар затронул с 27-го по 31-й этажи дома. Его общая площадь составила 70 кв. м. Возгорание удалось ликвидировать, никто не пострадал.

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