В Москве в здании возле станции метро «Парк культуры» произошел пожар

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На Зубовском бульваре в Москве недалеко от станции метро «Парк культуры» произошел пожар. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

«Поступила заявка по адресу Зубовский бульвар, дом 15, строение 1. Наши подразделения прибыли. Сейчас с третьего этажа наблюдают слабый белый дым. Пока проводится разведка», — сказали в главке.

Также в ведомстве рассказали, что информация о пострадавших не поступала. Позднее в главке сообщили, что горение на третьем этаже здания локализовали в 15:40.