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В Ярославле по подозрению в коррупции задержали депутата облдумы Фомичева

Роман Фомичев
Роман Фомичев (Фото: yarduma.ru)

Депутата Ярославской областной думы от «Единой России», главу экономического комитета Романа Фомичева задержали по подозрению в коррупции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ярославской области.

«Сотрудниками следственного управления СК России по Ярославской области задержан депутат Ярославской областной думы Роман Фомичев. Мужчина подозревается в совершении коррупционного преступления, выявленного сотрудниками ФСБ России», — сказали в ведомстве.

РБК обратился за комментарием в ярославское региональное отделение партии «Единая Россия».

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Роман Фомичев родился в 1976 году в Ярославле. Окончил Ярославский строительный техникум по специальности «строительство и эксплуатация зданий и сооружений» и Военный инженерно-технический университет в Санкт-Петербурге по специальности «аэродромы и дороги».

Он руководил строительством более сотни проектов, проводил семинары для участников строительного рынка. Кроме того, Фомичев был акционером и руководителем строительного холдинга ООО «Фора», реализовал в Ярославле проект жилищного домостроения с использованием энергосберегающих технологий.

В 2012-м его назначили советником мэра Ярославля по вопросам строительства.  Депутатом Ярославской областной думы он стал в 2013 году, заняв пост зампреда комитета по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике. В 2018-м его переизбрали, тогда он занял пост главы комитета по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству.

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