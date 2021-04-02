В Ярославле по подозрению в коррупции задержали депутата облдумы Фомичева

Роман Фомичев (Фото: yarduma.ru)

Депутата Ярославской областной думы от «Единой России», главу экономического комитета Романа Фомичева задержали по подозрению в коррупции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ярославской области.

«Сотрудниками следственного управления СК России по Ярославской области задержан депутат Ярославской областной думы Роман Фомичев. Мужчина подозревается в совершении коррупционного преступления, выявленного сотрудниками ФСБ России», — сказали в ведомстве.

РБК обратился за комментарием в ярославское региональное отделение партии «Единая Россия».

Роман Фомичев родился в 1976 году в Ярославле. Окончил Ярославский строительный техникум по специальности «строительство и эксплуатация зданий и сооружений» и Военный инженерно-технический университет в Санкт-Петербурге по специальности «аэродромы и дороги».