Против мэра Майкопа завели еще одно дело после обнаружения боеприпасов

Андрей Гетманов (Фото: maikop.ru)

Следствие возбудило новое уголовное дело в отношении главы администрации города Майкопа, задержанного ранее по подозрению в вымогательстве. Теперь его подозревают также в незаконном приобретении и хранении боеприпасов, сообщается на сайте следственного управления СК России по Адыгее.

По данным администрации города, главой муниципалитета является Андрей Гетманов, занимающий эту должность с февраля 2018 года.

Следствие полагает, что мэр незаконно приобрел боевые патроны к нарезному огнестрельному оружию и хранил их в принадлежащем ему домовладении по улице Привокзальная в Майкопе. Патроны были обнаружены в ходе обыска в доме чиновника.

В отношении главы администрации возбудили уголовное дело по ч.1 ст.222 УК (незаконное приобретение и хранение боеприпасов).