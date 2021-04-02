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Общество ,  
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Против мэра Майкопа завели еще одно дело после обнаружения боеприпасов

Андрей Гетманов
Андрей Гетманов (Фото: maikop.ru)

Следствие возбудило новое уголовное дело в отношении главы администрации города Майкопа, задержанного ранее по подозрению в вымогательстве. Теперь его подозревают также в незаконном приобретении и хранении боеприпасов, сообщается на сайте следственного управления СК России по Адыгее.

По данным администрации города, главой муниципалитета является Андрей Гетманов, занимающий эту должность с февраля 2018 года.

Следствие полагает, что мэр незаконно приобрел боевые патроны к нарезному огнестрельному оружию и хранил их в принадлежащем ему домовладении по улице Привокзальная в Майкопе. Патроны были обнаружены в ходе обыска в доме чиновника.

В отношении главы администрации возбудили уголовное дело по ч.1 ст.222 УК (незаконное приобретение и хранение боеприпасов).

Мэра Майкопа задержали по подозрению в вымогательстве
Общество
Андрей Гетманов

В среду, 24 марта, мэра Майкопа задержали. На него завели уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК (вымогательство). По версии следствия, в мае 2018 года он потребовал у местного предпринимателя обменяться земельными участками на территории Майкопского района. При этом участки имели неравнозначную площадь и стоимость, разница которых составила более 5 млн руб., отметили в СК.

Как сообщили следователи, предприниматель отказался от сделки, после чего мэр Майкопа стал угрожать ему физической расправой вплоть до убийства. В результате бизнесмен согласился обменяться участками, несмотря на невыгодные условия.

Майкоп уголовное дело Следственный комитет Адыгея
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