Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Белоруссии Александру Лукашенко по случаю Дня единения народов двух стран. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Четверть века назад был подписан Договор об образовании Сообщества России и Беларуси, ставший первым значительным шагом на пути интеграционного взаимодействия наших стран», — говорится в телеграмме.

По мнению Путина, с тех пор удалось многое сделать для укрепления российско-белорусских связей, а механизмы Союзного государства обеспечивают высокий уровень двустороннего сотрудничества в разных сферах.

Также российский лидер выразил уверенность, что Москва и Минск продолжат совместную работу по развитию конструктивных союзнических отношений.