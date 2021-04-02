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Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Белоруссии Александру Лукашенко по случаю Дня единения народов двух стран. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Четверть века назад был подписан Договор об образовании Сообщества России и Беларуси, ставший первым значительным шагом на пути интеграционного взаимодействия наших стран», — говорится в телеграмме.

По мнению Путина, с тех пор удалось многое сделать для укрепления российско-белорусских связей, а механизмы Союзного государства обеспечивают высокий уровень двустороннего сотрудничества в разных сферах.

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Также российский лидер выразил уверенность, что Москва и Минск продолжат совместную работу по развитию конструктивных союзнических отношений.

Президенты России и Белоруссии Борис Ельцин и Александр Лукашенко 2 апреля 1996 года подписали договор об образовании Сообщества Белоруссии и России. В декабре 1999 года был заключен Договор о создании Союзного государства. Полная реализация договора предполагает фактическое объединение экономики двух стран, однако не все условия документа воплощены в жизнь. К весне 2019 года были созданы единое таможенное пространство и зона свободной торговли в ЕАЭС.

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