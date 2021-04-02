Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Белоруссии Александру Лукашенко по случаю Дня единения народов двух стран. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Четверть века назад был подписан Договор об образовании Сообщества России и Беларуси, ставший первым значительным шагом на пути интеграционного взаимодействия наших стран», — говорится в телеграмме.
По мнению Путина, с тех пор удалось многое сделать для укрепления российско-белорусских связей, а механизмы Союзного государства обеспечивают высокий уровень двустороннего сотрудничества в разных сферах.
Также российский лидер выразил уверенность, что Москва и Минск продолжат совместную работу по развитию конструктивных союзнических отношений.