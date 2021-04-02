Учредитель RT и Красовский подали в суд на Гозмана и «Новую газету»

Антон Красовский (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск АНО «ТВ-Новости», учредителя телеканала RT, и журналиста этого канала Антона Красовского к политику и правозащитнику Леониду Гозману и «Новой газете», следует из карточки.

Поводом для подачи в суд послужила публикация Гозмана «Любовь втроем: мы с товарищем майором и Антон Красовский. Заявление в Следственный комитет» на сайте «Новой газеты» от 9 марта. Красовский подтвердил «РИА Новости», что обращение в суд связано с этой публикацией. «Разумеется. Иск описан, там написано все», — сказал журналист. По словам Гозмана, «ему ничего не известно» об иске. Однако ранее он вместе с бывшим депутатом Госдумы Игорем Яковенко пожаловался в Следственный комитет на прослушку их разговора и потребовал возбудить уголовное дело, рассказал политик агентству. В пресс-службе «Новой газеты» сообщили, что иск не получали.

В заявлении политика в СК, опубликованном изданием, говорится, что 4 марта Гозмана пригласили в программу Антона Красовского «Антонимы» на телеканале RT. Перед эфиром он обсуждал с Яковенко редакционную политику канала.

«Мы говорили каждый из своего дома, находясь в одиночестве, подслушать наш разговор никто не мог. Об этих разговорах мы не сообщали никому», — говорится в заявлении на имя главы СК Александра Бастрыкина.