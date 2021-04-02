Госдеп выразил надежду на возобновление работы дипучреждений в России

США надеются когда-нибудь возобновить работу своих дипломатических представительств по всей России, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс в ходе брифинга, его слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.

При этом он затруднился назвать сроки открытия дипучреждений.

«Из-за нашей сильной связи с российским народом мы надеемся, что однажды станет возможным возобновить работу [американских] дипломатических представительств по всей территории России, однако пока невозможно предсказывать, когда это может произойти», — сказал Прайс.

Накануне американский посол в России Джон Салливан заявил, что с 1 апреля генеральное консульство Соединенных Штатов в Екатеринбурге прекращает выдачу виз. Такое решение было принято «по результатам продолжительной проверки безопасности дипломатического представительства США и условий работы» американских дипломатов в России. Подать документы на американскую визу теперь можно только в Москве.