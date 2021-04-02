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Политика ,  
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Военные Польши отвергли обвинения в провокациях против Nord Stream 2

Военные Польши в ответ на обвинения в провокациях в отношении газопровода «Северный поток-2» заявили, что не ведут никакую провокационную деятельность в районе Балтийского моря. Об этом оперативное командование ВС республики сообщило в своем Twitter.

«Военно-морские силы Республики Польша не ведут никакой провокационной деятельности и выполняют свои уставные задачи в соответствии с международным правом», — говорится в сообщении.

Военные добавили, что самолеты M-28B Bryza регулярно совершают патрульно-разведывательные полеты в районе Балтийского моря.

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Польша Северный поток военные
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