Стриженова пошутила над своим падением в прямом эфире

Телеведущая Екатерина Стриженова опубликовала в Instagram шуточное видео про свое падение во время съемок на «Первом канале».

«Сегодня 1 апреля — день смеха, день дурака! Наверное, самое глупое, что со мной случилось в последнее время, — это падение в прямом эфире!», — такой надписью сопроводила запись телеведущая.

Стриженова опубликовала видео своего падения, после которого демонстрируется титр «Directed by Robert D. Weide». Это популярный в интернете мем, который используется для того, чтобы показать чью-то неудачу или оплошность.

Стриженова упала 29 марта во время записи программы «Время покажет». Ее госпитализировали.