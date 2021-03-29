Екатерину Стриженову госпитализировали после падения в прямом эфире

Екатерина Стриженова (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Российскую актрису и телеведущую Екатерину Стриженову госпитализировали после падения в прямом эфире ток-шоу «Первого канала» «Время покажет».

«Екатерина Стриженова действительно получила травму руки при падении и была немедленно госпитализирована», — сообщили РБК в пресс-службе телеканала.

На записи эфира видно, как телеведущая делает шаг назад, объявляя рекламную паузу, оступается на ступеньке и падает.

Екатерина Стриженова с 1997 года ведет телепрограмму «Доброе утро» на «Первом канале», с 2014-го она стала ведущей программы «Время покажет». Как актриса Стриженова известна по фильмам и сериалам «Любовь-морковь», «Мамы», «Побег», «Куприн».