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Пандемия коронавируса ,  
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Светлана Лобода заболела коронавирусом и перенесла концерт в Барвихе

Светлана Лобода
Светлана Лобода (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Певица Светлана Лобода перенесла свой концерт, который был запланирован на 3 апреля, так как ее тест на коронавирус показал положительный результат. Об этом она рассказала в своем Instagram.

«Пять дней назад я почувствовала недомогание и простудные симптомы, а сегодня первый тест на COVID-19 показал положительный результат», — написала Лобода.

Актриса театра «Ромэн» Екатерина Жемчужная заболела коронавирусом
Общество
Екатерина Жемчужная

Концерт пройдет в «Барвиха Luxury Village» 16 апреля.

Неделю назад коронавирусом заболел телеведущий Иван Ургант.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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коронавирус певица
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