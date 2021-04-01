Пандемия коронавируса , 01 апр, 19:13
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Светлана Лобода заболела коронавирусом и перенесла концерт в Барвихе
Светлана Лобода
Певица Светлана Лобода перенесла свой концерт, который был запланирован на 3 апреля, так как ее тест на коронавирус показал положительный результат. Об этом она рассказала в своем Instagram.
«Пять дней назад я почувствовала недомогание и простудные симптомы, а сегодня первый тест на COVID-19 показал положительный результат», — написала Лобода.
Концерт пройдет в «Барвиха Luxury Village» 16 апреля.
Неделю назад коронавирусом заболел телеведущий Иван Ургант.
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом