Светлана Лобода заболела коронавирусом и перенесла концерт в Барвихе

Светлана Лобода (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Певица Светлана Лобода перенесла свой концерт, который был запланирован на 3 апреля, так как ее тест на коронавирус показал положительный результат. Об этом она рассказала в своем Instagram.

«Пять дней назад я почувствовала недомогание и простудные симптомы, а сегодня первый тест на COVID-19 показал положительный результат», — написала Лобода.

Концерт пройдет в «Барвиха Luxury Village» 16 апреля.

Неделю назад коронавирусом заболел телеведущий Иван Ургант.