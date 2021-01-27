Актриса театра «Ромэн» Екатерина Жемчужная заболела коронавирусом

Екатерина Жемчужная (Фото: Анатолий Ломхов / Global Look Press)

Актриса московского театра «Ромэн» и народная артистка России Екатерина Жемчужная заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила РБК.

«Сейчас мне капельницу ставят, лечат меня», — сказала актриса.

Жемчужная окончила театральную студию при театре «Ромэн» и факультет актерского мастерства ГИТИСа. В театре она играет в постановках «Здравствуй, Пушкин!», «Колдовская любовь», «Мы — цыгане» и других.

Кроме того, Жемчужная снималась в советских и российских фильмах и сериалах. В частности она сыграла роль Зорицы в сериале «Вечный зов», а также роли цыганок в фильмах «Табор уходит в небо», «У матросов нет вопросов» и «О друзьях-товарищах».