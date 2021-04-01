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«Яндекс» попросил ФАС перенести сроки по исполнению требований

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

«Яндекс» подал ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о переносе сроков исполнения требований к инструментам выдачи в поиске. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«В ФАС России поступило ходатайство от компании «Яндекс» о продлении срока исполнения предупреждения на один месяц», — говорится в сообщении. Ведомство примет решение об удовлетворении ходатайства в течение десяти дней. О каком именно предупреждении идет речь, в сообщении не сказано.

ФАС обязала «Яндекс» запретить рекламу сайтов-двойников Росреестра
Общество
Фото:Виктория Вотоновская / ТАСС

Ранее ФАС предписала «Яндексу» прекратить рекламу сайтов-двойников, предлагающих онлайн-услуги по предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Соответствующее предписание было сделано 23 марта.

Решение было принято после жалобы Росреестра. В ведомстве пожаловались, что в ноябре 2020 года при наборе в строке поиска словосочетания «получить выписку из ЕГРН» под строкой отображалась реклама с предложением о предоставлении за плату выписок из ЕГРН. «Согласно российскому законодательству, оказание таких государственных услуг отнесено исключительно к компетенции Росреестра, а возможность «перепродажи» государственных услуг через посредников не предусмотрена», — цитирует ведомство указание ФАС.

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