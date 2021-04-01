СМИ назвали имена высланных из Италии российских дипломатов

Посольство России в Италии (Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters)

Дипломатов, которых выслали из Рима из-за шпионского скандала, зовут Дмитрий Остроухов и Алексей Немудров, они уже вылетели в Москву. Об этом сообщает Nova.

Агентство со ссылкой на свои источники пишет, что Остроухов являлся сотрудником аппарата военного атташе российского посольства, именно он был задержан при получении секретных документов итальянскими карабинерами.

Немудров, согласно информации на сайте посольства, был военно-воздушным и военно-морским атташе.

РБК направил запрос в департамент информации и печати МИД России.

Ранее итальянские спецслужбы сообщили о задержании офицера ВМФ Италии и российского военного, который был аккредитован при посольстве. В ведомстве указывали, что гражданина Италии взяли с поличным при передаче документов в обмен на деньги.