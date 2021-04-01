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Политика ,  
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СМИ назвали имена высланных из Италии российских дипломатов

Посольство России в Италии
Посольство России в Италии (Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters)

Дипломатов, которых выслали из Рима из-за шпионского скандала, зовут Дмитрий Остроухов и Алексей Немудров, они уже вылетели в Москву. Об этом сообщает Nova.

Агентство со ссылкой на свои источники пишет, что Остроухов являлся сотрудником аппарата военного атташе российского посольства, именно он был задержан при получении секретных документов итальянскими карабинерами.

Немудров, согласно информации на сайте посольства, был военно-воздушным и военно-морским атташе.

РБК направил запрос в департамент информации и печати МИД России.

Ранее итальянские спецслужбы сообщили о задержании офицера ВМФ Италии и российского военного, который был аккредитован при посольстве. В ведомстве указывали, что гражданина Италии взяли с поличным при передаче документов в обмен на деньги.

СМИ назвали имя пытавшегося передать данные российскому офицеру итальянца
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Вальтер Биот

По данным агентства ANSA, офицера итальянских ВМС зовут Вальтер Биот. Он является капитаном фрегата и служил в Генеральном штабе Вооруженных сил Италии, в департаменте военной политики и планирования. Агентство сообщало, документы, которые собирался передать Биот российскому дипломату, в частности, касались военных телекоммуникационных систем Италии. По информации Corriere della Sera, он также пытался передать россиянину секретные сведения НАТО. В настоящее время Биот находится в тюрьме, ему предъявлено обвинение в политическом и военном шпионаже. Слушания по делу назначены на 1 апреля.

После задержания российского дипломата и итальянского генерала глава МИД Италии Луиджи Ди Майо сообщил о решении властей выслать двух сотрудников российского посольства.

В Кремле заявляли, что пока не знают деталей задержания в Риме. В свою очередь, в посольстве России в Италии выразили надежду, что задержание в Риме аккредитованного при посольстве российского офицера не отразится на отношениях между странами.

дипломаты высылка Италия МИД России шпионаж
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