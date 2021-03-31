СМИ назвали имя пытавшегося передать данные российскому офицеру итальянца

Вальтер Биот (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Задержанного в Риме при попытке передать российскому офицеру секретные документы офицера итальянских ВМС зовут Вальтер Биот. Об этом со ссылкой на следственные источники сообщает ANSA.

По информации агентства, Биот согласился передать российскому офицеру документы военного характера, они в частности касались военных телекоммуникационных систем Италии. В материале также говорится, что Биот сфотографировал документы с экрана компьютера и скачал на флешку, чтобы передать российскому офицеру.

По информации Corriere della Sera, он также пытался передать россиянину секретные сведения НАТО.

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