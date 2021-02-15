На Тверской улице в Москве столкнулись пять машин

Видео: Дептранс. Оперативно/Telegram

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Два человека пострадали в результате ДТП на Тверской улице в Москве, где столкнулись пять автомобилей, в том числе такси. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Авария произошла возле дома 9 по Тверской улице в направлении центра. Как следует из видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале ведомства, легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в несколько машин.

На месте происшествия работают оперативные службы. Движение по Тверской улице в сторону центра затруднено. Дептранс просит автомобилистов выбирать пути объезда.

«По предварительным данным, в результате ДТП пострадали два человека. Их госпитализировали в медучреждение. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.