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Под Красноярском в ДТП с тремя машинами погибли три человека

Под Красноярском в Березовском районе столкнулись легковушка, грузовик и микроавтобус, погибли три человека. Об этом говорится на сайте регионального главка МВД.

По данным МВД, микроавтобус Mercedes выехал на встречку и столкнулся с грузовиком Scania, после чего врезался в Mazda, ехавшую следом.

«Предварительно, в «Мерседесе» погибли водитель и двое пассажиров, в «Мазде» пострадал несовершеннолетний, который в настоящее время госпитализирован», — уточняется в сообщении.

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Ранее в Новосибирской области легковушка вылетела на встречку и столкнулась с грузовиком. Женщина, бывшая за рулем легкового автомобиля, умерла по пути в больницу. С ней в машине было трое несовершеннолетних детей, их госпитализировали.

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