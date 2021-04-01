Владимир Познер (Фото: Дмитрий Коробейников / ТАСС)

Телеведущий Владимир Познер сообщил, что находится «в безопасности» в гостинице, передает «РИА Новости».

В разговоре с агентством журналист уточнил, что его безопасность обеспечивает полиция.

Из-за визита Познера в Грузию в Тбилиси минувшей ночью прошли акции протеста. По данным телеканала «Рустави 2», протестующие забросали яйцами здание отеля, где остановился Познер. Журналист покинул отель через оцепление полиции. Далее, пишут грузиснкие СМИ, телеведущий и его сопровождающие перебрались в отель Rooms, но там также собрались митингующие и начали забрасывать здание яйцами. Некоторые активисты заявили, что будут ночевать в отеле и планируют продолжить протест утром.