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Политика ,  
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СМИ сообщили об эвакуации людей из здания конгресса США

Фото: Stefani Reynolds / Global Look Press
Фото: Stefani Reynolds / Global Look Press

Полиция эвакуировала людей из здания палаты представителей конгресса в Вашингтоне из-за подозрительного предмета, cообщают телеканал ABC News и репортер AP в Twitter.

Журналист ABC Эван Шрайбер уточнил, что подозрительную посылку обнаружили внутри здания возле конференц-зала.

В США отменили заседание конгресса из-за угрозы атаки на Капитолий
Общество
Фото:Leah Millis / Reuters

В начале марта заседание палаты представителей конгресса отменили из-за предупреждения службы безопасности о сговоре с целью атаки на Капитолий. Washington Post писала, что правые радикалы называли 4 марта «настоящим днем инаугурации», когда экс-президент США Дональд Трамп будет приведен к присяге на второй срок. Полиция Капитолия заявила, что у нее есть информация о планах некоторых экстремистов попытаться вновь ворваться в здание конгресса в этот день.

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