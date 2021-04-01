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Суд не увидел нарушений в передаче прихожанкой квартиры настоятелю храма

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Химкинский городской суд отказал в иске Наталье Смирновой, которая оспаривала завещание родственницы о передаче трехкомнатной квартиры протоиерею столичного храма Бессребреников Косьмы и Дамиана, члену епархиальной комиссии Москвы по церковной социальной деятельности Сергию Куликову. Об этом РБК сообщил адвокат истицы Александр Песковой.

«Суд в иске отказал, решение в пользу Куликова», — сказал Песковой. Он добавил, что решение оглашено в резолютивной части, мотивированное будет изготовлено в следующую пятницу. Защита планирует обжаловать решение.

По мнению адвоката, основанием для отказа могли послужить результаты посмертной психолого-психиатрической экспертизы родственницы. Наталья Смирнова настаивала, что ее тетя Ирина Крутова не отдавала отчет своим действиям при составлении завещания, поскольку страдала когнитивным расстройством. В ходе процесса суд назначил две экспертизы, однако они не смогли подтвердить невменяемость Крутовой.

«По дополнительной комплексной психолого-психиатрической экспертизе есть заключение, но оно по существу аналогично предыдущей по выводам. Там эксперты указывают, что в связи с недостаточностью материалов дела они не могут дать ответ, что она не отдавала отчет своим действиям. Ссылаются на то же, что и раньше: психиатром и психологом не освидетельствовалась при жизни», — сказал Александр Песковой.

РБК обратился за комментарием в Химкинский суд.

Ранее Наталья Смирнова сообщала, что на верующую родственницу Ирину Крутову оказывалось давление со стороны супруги протоиерея Сергия Куликова Галины. По ее словам, Крутова перенесла два инсульта и на фоне обнаруженной онкологии четвертой степени принимала сильнодействующие лекарства. Крутову начала посещать Галина Куликова, вскоре в доме появилась незнакомая сиделка-прихожанка, а родственников перестали пускать в квартиру, говорилось в письме Смирновой к патриарху Кириллу (есть в распоряжении РБК). Об изменении завещания Наталья Смирнова узнала после смерти родственницы.

В квартире после смерти Ирины Крутовой также проживала ее мать Прасковья, бабушка Смирновой, 1926 года рождения. По словам Смирновой, после смерти Крутовой сиделка от храма Бессребреников Косьмы и Дамиана стала опекать и бабушку. Тогда же она обратилась в МВД. Ведомство инициировало проверку на предмет возбуждения уголовного дела по факту мошенничества (ст. 159 УК). Материал был направлен в надзорное ведомство, сообщали в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

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На данный момент бабушка Прасковья скончалась. Перед смертью она также составила завещание на супругу протоиерея Сергия Куликова Галину. Адвокат Александр Песковой рассказал РБК, что завещание будет оспорено. «Иск подан, пока не принят к производству», — сказал он.

РБК обратился за комментарием в храм Святых Бессребреников Космы и Дамиана в Космодемьянском, настоятелем которого Сергий Куликов служит с 1992 года.

квартирный вопрос РПЦ Подмосковье Химки новости
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МВД проверит передачу настоятелю московского храма квартиры от прихожанки
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Суд назначил новую экспертизу по делу о завещанной священнику квартире
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