Суд не увидел нарушений в передаче прихожанкой квартиры настоятелю храма

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Химкинский городской суд отказал в иске Наталье Смирновой, которая оспаривала завещание родственницы о передаче трехкомнатной квартиры протоиерею столичного храма Бессребреников Косьмы и Дамиана, члену епархиальной комиссии Москвы по церковной социальной деятельности Сергию Куликову. Об этом РБК сообщил адвокат истицы Александр Песковой.

«Суд в иске отказал, решение в пользу Куликова», — сказал Песковой. Он добавил, что решение оглашено в резолютивной части, мотивированное будет изготовлено в следующую пятницу. Защита планирует обжаловать решение.

По мнению адвоката, основанием для отказа могли послужить результаты посмертной психолого-психиатрической экспертизы родственницы. Наталья Смирнова настаивала, что ее тетя Ирина Крутова не отдавала отчет своим действиям при составлении завещания, поскольку страдала когнитивным расстройством. В ходе процесса суд назначил две экспертизы, однако они не смогли подтвердить невменяемость Крутовой.

«По дополнительной комплексной психолого-психиатрической экспертизе есть заключение, но оно по существу аналогично предыдущей по выводам. Там эксперты указывают, что в связи с недостаточностью материалов дела они не могут дать ответ, что она не отдавала отчет своим действиям. Ссылаются на то же, что и раньше: психиатром и психологом не освидетельствовалась при жизни», — сказал Александр Песковой.

РБК обратился за комментарием в Химкинский суд.