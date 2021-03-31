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Политика ,  
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Глава Генштаба России поговорил по телефону с коллегой из США

Валерий Герасимов
Валерий Герасимов (Фото: Минобороны РФ)

Начальник Генштаба Вооруженных сил России, генерал армии Валерий Герасимов провел телефонный разговор со своим американским коллегой, председателем комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом армии Марком Милли. Об этом говорится на сайте российского Минобороны.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

«Обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес», — уточнило министерство. Другая информация не раскрыта.

В Минобороны заявили о новом типе войны США против России
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Фото:Stefani Reynolds / Bloomberg

Ранее советник министра обороны России Андрей Ильницкий заявил, что западные страны во главе с США начали против России так называемую ментальную войну. «Целью новой войны является уничтожение самосознания, изменение ментальной цивилизационной основы общества противника», — пояснил он. Советник считает, что последствия такой агрессии проявляются не сразу, а минимум через поколение.

По словам Ильницкого, развязывать обычную войну против России Запад боится из-за наличия у Москвы ядерного оружия. Советник отметил, что ближайшие десять лет вероятность прямого вооруженного столкновения с этими государствами исключена.

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