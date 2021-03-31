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Общество ,  
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Совфед одобрил закон о регулировании просветительской деятельности

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Совет Федерации России одобрил закон, который вводит ограничения на занятия просветительской деятельностью, сообщает «РИА Новости».

Под таковой понимается деятельность вне образовательных программ. Изменения предлагается внести в закон «Об образовании». Порядок и формы осуществления просветительской деятельности, а также нормативы по контролю за ней будет устанавливать правительство.

Авторы инициативы считают, что без нее создаются «предпосылки для бесконтрольной реализации антироссийскими силами в школьной и студенческой среде под видом просветительской деятельности широкого круга пропагандистских мероприятий».

Госдума приняла закон о регулировании просветительской деятельности
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Фото:Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Законопроект предлагает не допускать использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни.

Закон вступит в силу 1 июня 2021, если его подпишет президент Владимир Путин.

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Ранее против этого закона выступило большое количество деятелей культуры и науки. Соответствующая петиция на сайте Change.org набрала больше 246 тыс. подписей. В феврале петербургские деятели культуры написали открытое письмо Путину, председателю Госдумы Вячеславу Володину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой отклонить законопроект.

По мнению его противников, он создаст предпосылки для цензуры. В частности, позволит требовать согласовывать с властями программу проведения мероприятий и содержание просветительских материалов до их публикации.

закон образование Совет Федерации
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