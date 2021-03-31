Совфед одобрил закон о регулировании просветительской деятельности

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Совет Федерации России одобрил закон, который вводит ограничения на занятия просветительской деятельностью, сообщает «РИА Новости».

Под таковой понимается деятельность вне образовательных программ. Изменения предлагается внести в закон «Об образовании». Порядок и формы осуществления просветительской деятельности, а также нормативы по контролю за ней будет устанавливать правительство.

Авторы инициативы считают, что без нее создаются «предпосылки для бесконтрольной реализации антироссийскими силами в школьной и студенческой среде под видом просветительской деятельности широкого круга пропагандистских мероприятий».

Законопроект предлагает не допускать использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни.