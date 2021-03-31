Житель Барнаула пожаловался на прививку от COVID-19 вместо гепатита

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Жителю Барнаула ошибочно ввели вакцину «Спутник V» вместо прививки от гепатита, об этом в паблике «Инцидент Барнаул» написала его жена. Алтайский Минздрав начал проверку. Если информации подтвердится, к медику, делавшему прививку, будет применено дисциплинарное взыскание, сообщает Минздрав региона, передает местное издание «Бийский рабочий».

«Сегодня муж поехал в ГБ № 12 делать прививки от гепатита и дифтерии, нужно по работе. Обошел три кабинета, спрашивали о прививках от гриппа и ковида, от гриппа мы не ставим, ковидом переболели, о чем он и сообщил врачам, — рассказала горожанка. — Пришел в прививочный кабинет с направлением на дифтерию и гепатит и прививочным сертификатом. Ему поставили одну прививку, и уже дома, листая сертификат, обнаружили, что записей о нужных прививках нет, зато появилась запись о прививке «Спутник V».

В краевом Минздраве рассказали о проверке в самом медицинском учреждении, где была сделана прививка. Там уточняют подлинность информации и проводят исследование, какая именно прививка была сделана.

В столице Алтайского края делают прививку от коронавируса в 13 поликлиниках вакциной «Спутник V».