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Житель Барнаула пожаловался на прививку от COVID-19 вместо гепатита

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Жителю Барнаула ошибочно ввели вакцину «Спутник V» вместо прививки от гепатита, об этом в паблике «Инцидент Барнаул» написала его жена. Алтайский Минздрав начал проверку. Если информации подтвердится, к медику, делавшему прививку, будет применено дисциплинарное взыскание, сообщает Минздрав региона, передает местное издание «Бийский рабочий».

«Сегодня муж поехал в ГБ № 12 делать прививки от гепатита и дифтерии, нужно по работе. Обошел три кабинета, спрашивали о прививках от гриппа и ковида, от гриппа мы не ставим, ковидом переболели, о чем он и сообщил врачам, — рассказала горожанка. — Пришел в прививочный кабинет с направлением на дифтерию и гепатит и прививочным сертификатом. Ему поставили одну прививку, и уже дома, листая сертификат, обнаружили, что записей о нужных прививках нет, зато появилась запись о прививке «Спутник V».

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Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

В краевом Минздраве рассказали о проверке в самом медицинском учреждении, где была сделана прививка. Там уточняют подлинность информации и проводят исследование, какая именно прививка была сделана.

В столице Алтайского края делают прививку от коронавируса в 13 поликлиниках  вакциной «Спутник V».

На начало дня 31 марта в регионе привилось 88 993 человека, из них 64 370 привиты двумя компонентами вакцины. В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 98 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 119 пациентов, умерли 9 человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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