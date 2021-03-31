Голикова сообщила о возвращении здравоохранения к плановой работе

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 апреля
USD ЦБ: 75,64 (-0,07) Инвестиции, 13:38
Курс евро на 1 апреля
EUR ЦБ: 88,75 (-0,14) Инвестиции, 13:38
Совфед одобрил законы о штрафах и лишении свободы за унижение ветеранов Общество, 16:29 Путин ️предупредил о рисках подтопления для 1,5 млн россиян Политика, 16:22 Новый автоконцерн Stellantis опередил по продажам Volkswagen в Европе Авто, 16:22 Хорватия разрешит въезд привившимся «Спутником V» Общество, 16:19 Эрдоган анонсировал свой визит в Шушу в Нагорном Карабахе Политика, 16:18 Импорт без оглядки на рубль: как хеджировать валютные риски РБК и Банк «Открытие», 16:15 СМИ сообщили о скором увольнении финансового директора из «Спартака» Спорт, 16:11 Год с начала локдауна: как изменился московский рынок аренды жилья Недвижимость, 16:09 «Первый канал» ответил на слова Матвиенко о выборе песни на «Евровидение» Общество, 16:05 Рим назвал «крайне враждебным актом» инцидент с российским дипломатом Политика, 16:02 Как иммунитет работает против вирусов РБК и Деринат, 16:01 Президент КХЛ заявил о возможном переезде «Спартака» в «Мегаспорт» Спорт, 16:01 Власти изучат проект по переносу порта из Петербурга за ₽440 млрд Бизнес, 15:57 Путин поручил улучшить показатели рынка труда до уровня 2019 года Общество, 15:54
Пандемия коронавируса ,  
0 

Голикова сообщила о возвращении здравоохранения к плановой работе

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В России снизилось число развернутых коронавирусных коек, и система здравоохранения возвращается к плановой работе. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова заявила на церемонии подписания генерального соглашения между профсоюзами, работодателями и правительством на 2021–2023 годы.

«Мы возвращаемся к плановой работе системы здравоохранения, а значит, восстанавливаем диспансеризацию и профосмотры», — сказала она.

В России третий день подряд выявили менее 9 тыс. новых заболевших COVID
Общество
Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

Вице-премьер отметила, что зимой пик развернутого коечного фонда составлял 279 тыс., сейчас он сократился до 119 тыс.

В январе в Москве на фоне спада заболеваемости COVID-19 начали сокращать коечный фонд для зараженных и возвращать перепрофилированные под них стационары к обычной работе.

По последним данным, в России выявили 8 275 новых зараженных за истекшие сутки. Общее число заболевших составило больше 4,5 млн человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<20 000
0
<40 000
0
<60 000
0
от 60 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Читайте на РБК Pro
Как выросли зарплаты айтишников за год Как маркетинговая ошибка Pepsi обернулась катастрофой — Bloomberg Ричард Флорида — РБК Pro: «Никакой смерти Кремниевой долины не будет» Рейтинг перемен: чем интересен список миллиардеров Индии — The Economist
коронавирус Татьяна Голикова здравоохранение
Материалы по теме
В России третий день подряд выявили менее 9 тыс. новых заболевших COVID
Общество
В России включат в охват тестирований на коронавирус анализы на антитела
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 31 марта
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter