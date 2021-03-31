Голикова сообщила о возвращении здравоохранения к плановой работе

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В России снизилось число развернутых коронавирусных коек, и система здравоохранения возвращается к плановой работе. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова заявила на церемонии подписания генерального соглашения между профсоюзами, работодателями и правительством на 2021–2023 годы.

«Мы возвращаемся к плановой работе системы здравоохранения, а значит, восстанавливаем диспансеризацию и профосмотры», — сказала она.

Вице-премьер отметила, что зимой пик развернутого коечного фонда составлял 279 тыс., сейчас он сократился до 119 тыс.

В январе в Москве на фоне спада заболеваемости COVID-19 начали сокращать коечный фонд для зараженных и возвращать перепрофилированные под них стационары к обычной работе.